Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı

01.06.2022 13:22
Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangınında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangınında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde İbrahim Sancar'a (37) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sırasında evde bulunan İbrahim, eşi Zeliha (39), çocukları Fırat (3) ve Kader (6) Sancar yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Sancar müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise İzmir ve Manisa'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı
Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı

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Kaynak: AA

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