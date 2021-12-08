Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ikamette 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçe de bulunan serada ise 73 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gökeyüp Mahallesi'ndeki H.T.'ninevinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Adala Karakol Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Köpek Timi ile birlikte şüpheli H.T.'nin ikametine operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden arama yapan ekipler, şüphelinin ikametinde 3 kilo 657 gram kubar esrar, evin bahçesinde bulunan serada ise 73 kök hint keneviri ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen kubar esrar, kenevir ve Hint kenevirlerine el konulurken, şüpheli H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.