Üye Girişi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

08.12.2021 18:04

Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ikamette 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçe de bulunan serada ise 73 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ikamette 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçe de bulunan serada ise 73 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gökeyüp Mahallesi'ndeki H.T.'ninevinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Adala Karakol Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Köpek Timi ile birlikte şüpheli H.T.'nin ikametine operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden arama yapan ekipler, şüphelinin ikametinde 3 kilo 657 gram kubar esrar, evin bahçesinde bulunan serada ise 73 kök hint keneviri ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen kubar esrar, kenevir ve Hint kenevirlerine el konulurken, şüpheli H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Jandarma, Kenevir, Manisa, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı 18:35 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
18:35 Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı
18:35 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı
18:08 Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız Pelkas, menajerine talimatı verdi
18:06 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı
17:49 Son dakika! Erdoğan, Müftülere seslendi: İtibar suikastı moralinizi bozmasın
17:41 Sergen Yalçın, Kayserispor maçını bile beklemeden görevden ayrılabilir
17:35 Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi
17:27 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masaya yatırılan konular
17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
17:14 Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi
Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı         
18:36
2020 Dünya Göç Raporu açıklandı 2020 Dünya Göç Raporu açıklandı         
18:26
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi         
16:43
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 18:55:38. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da ikamette esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement