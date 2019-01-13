Manisa'da Evde Mahsur Kalan Aile Kepçe Yardımıyla Kurtarıldı
45 dakika önce
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 2'si çocuk 4 kişilik aile mahsur kaldı.
Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 2'si çocuk 4 kişilik aile mahsur kaldı. Aile bireyleri kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Manisa'da 3 gündür devam eden sağanak yağış etkisini gösteriyor. Akpınar
Mahallesi yakınında bulunan Kırtık deresi ve Devlet Su İşleri(DSİ)?ne ait sulama kanallarının taşması, logarların tıkanması nedeniyle bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde de 4 kişilik bir aile mahsur kaldı. İki katlı bir evin zemin katında oturan aile, kapılarının önüne kadar gelen yağmur suyu nedeniyle evlerinden çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD
, İTFAİYE ve Şehzadeler Belediyesi
ekipleri sevk edildi. Şehzadeler Belediyesi'ne ait kepçe evin önüne kadar giderek, yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan Ahmet ve Rahime Aktaş çiftini ayrıca birisi 2 diğeri 3 yaşındaki çocuklarını bulundukları yerden kurtardı. Kepçe yardımıyla yağmur suyunun az olduğu yere götürülen Aktaş ailesi, daha sonra akrabalarının yanına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:03 Kaynak: DHA
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