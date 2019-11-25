Son Dakika Haberleri: Manisa'da Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Toplantısı
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Manisa'da Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Toplantısı

6 saat önce

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.

Manisa'da Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Toplantısı, System.String[]

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Vali Deniz, devletin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşelere kadar ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.


Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımı ile Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıda kurum yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından, evde sağlık ve bakım hizmetleri ile sosyal hizmetlerin işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.


İl genelinde sahipsiz ve kimsesiz bir insanın kalmaması ve devlet şefkatinin hissettirilmesi adına çalıştıklarını belirten Vali Deniz, "Kimsesi olmayan vatandaşları yalnız bırakmayacağız. Sosyal devlet anlayışı ile başta sağlık olmak üzere ilimizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi ulaştırmaya gayret edeceğiz. Böylesine önemli bir sosyal sorumluluğu hayata geçirmenin manevi hazzı da çok büyük. Hem komisyondaki yöneticilerimiz hem de sahadaki arkadaşlarımız güler yüzleri ve sevecen yaklaşımlarıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarla da eksikliklerimizi belirleyip, daha iyi ne yapabiliriz konuşup yola devam etmeye çalışıyoruz" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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