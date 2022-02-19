Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

Meryem Ayan'ın (56) Muradiye Mahallesi'ndeki evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. (30) ile N.Y'nin (45) yaptığını belirledi.

Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.