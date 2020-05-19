Manisa'da eve girmeye çalışan yılan doğaya bırakıldı - Son Dakika

Boz yılanı olduğu belirtilen yılan, ekiplerce yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Orhan Mert 'in Ergenekon Mahallesi Batuhan Sokak'ta bulunan evine girmeye çalışan yılan paniğe neden oldu.

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