Manisa'da eve girmeye çalışan yılan doğaya bırakıldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eve girmek üzereyken fark edilen ve su borularının bulunduğu tuğlaların içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.
Orhan Mert'in Ergenekon Mahallesi Batuhan Sokak'ta bulunan evine girmeye çalışan yılan paniğe neden oldu.
Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanın su borularının bulunduğu tuğlalarının içine girdiğini tespit etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yılan bulunduğu yerden çıkarıldı.
Boz yılanı olduğu belirtilen yılan, ekiplerce yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.