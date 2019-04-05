Manisa'da Evin Bacasında Çıkan Yangında 5 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
47 dakika önce
Manisa'da evin bacasında çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldiMANİSA'nın Demirci ilçesinde, evin bacasında çıkan yangında mahalledeki 5 ev kullanılamaz hale geldi.
Manisa
'da evin bacasında çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
MANİSA'nın Demirci
ilçesinde, evin bacasında çıkan yangında mahalledeki 5 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Iklıkçı Mahallesi'nde Nurullah Şener'in (83) evinin bacasında, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki diğer evlere de sıçradı. Mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda alevleri söndürürken, 5 ev ise kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:41 Kaynak: DHA
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