Manisa'da, Evinde Temizlik Yaparken 2'nci Kattan Düşen Kadın Öldü
43 dakika önce
MANİSA'nın Kula ilçesinde, iddiaya göre temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan düşen Ayşe Kaçar (49), hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Kula
ilçesinde, iddiaya göre temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan düşen Ayşe Kaçar (49), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Gökçeören
Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin balkonunda temizlik yapan Ayşe Kaçar, iddiaya göre dengesini kaybederek 2'nci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kaçar, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kula
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:25 Kaynak: DHA
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