Evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan ve firariyken evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gözaltında tutulduğu Dilek Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilen G.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan K. (40), henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan Meltem Artın'a (31) tabancayla ateş etmiş, yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.

Zanlı, dün jandarma ekiplerince evinde kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanmıştı.