Manisa'da evinin bahçesine Hint keneviri eken şüpheli aranıyor - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin bahçesine Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yaşayan R.Y.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Aramada evin arka bahçesinde ekili, boyları 2,5 metreye ulaşan yaklaşık 100 kök Hint keneviri bulundu.
Polis ekiplerince bahçeden sökülen Hint kenevirleri imha edildi.
Şüpheli R.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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