Manisa'da fabrika yangını (1) - Son Dakika

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Selimşahlar Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, gökyüzünü yoğun bir duman kapladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.