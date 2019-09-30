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Manisa'da fabrika yangını

1 saat önce

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten fabrikada yangın çıktı.

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın gece bekçisinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Manisa Orman İşletme Şefliği arazözleri de destek verdi.

Kimyasal malzemelerin de bulunduğu bölümdeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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