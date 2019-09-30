Son Dakika Haberleri: Manisa'da fabrika yangını
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da fabrika yangını

1 saat önce

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Manisa'da fabrika yangını, System.String[]

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Bugün saat 02.00 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı. Havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikanın kimyasal bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden fabrika bekçisi, durumu  itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

İtfaiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor Son dakika: Kamu bankaları, konut kredilerinde yapılandırmaya gidiyor İstanbul'da 400'ü bulan artçı sarsıntılar sürüyor! Bugün 10 artçı daha yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 09:31:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]