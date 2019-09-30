Son Dakika Haberleri: Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

17 dakika önce

Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldüMANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Yangın, bugün saat 02.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Havlupan ve radyatör üretimi yaptığı öğrenilen fabrikanın kimyasal bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangını fark eden fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

İtfaiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor Gürcistan vatandaşı genç, isim benzerliği yüzünden 15 gün hapis yattı İncirliova Belediye Başkanı Kaya: Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 04:50:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]