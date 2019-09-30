Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Yangın, bugün saat 02.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Havlupan ve radyatör üretimi yaptığı öğrenilen fabrikanın kimyasal bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangını fark eden fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.