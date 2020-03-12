Manisa'da fabrika yangını hasara neden oldu - Son Dakika
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Manisa'da fabrika yangını hasara neden oldu

31 dakika önce

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Manisa'da fabrika yangını hasara neden oldu, System.String[]

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.


Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Çapra Caddesi'ndeki radyatör panel üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Fabrika etrafında devriye görevi yapan güvenlik görevlisi, dumanları farkederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında fabrikada hasar oluştu.

Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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