Manisa'da fabrika yangını hasara neden oldu - Son Dakika

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Çapra Caddesi'ndeki radyatör panel üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Fabrika etrafında devriye görevi yapan güvenlik görevlisi, dumanları farkederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında fabrikada hasar oluştu.