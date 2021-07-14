Manisa'da fabrika yangınında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen biri itfaiye eri 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde plastik ve kalıp üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 personel ile fabrikada çalışan 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan 4 kişi daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.