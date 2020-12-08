Manisa'da fabrikada yangın - Son Dakika

Manisa'da fabrikada yangın

08.12.2020 14:43
Manisa'da fabrikada yangın, System.String[]

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MOSB) bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MOSB) bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.

Yunusemre ilçesindeki Manisa OSB'de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi üretim fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın boyahane kısmında yapılan çalışma sırasında çıkan yangına ilk müdahale, işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 5 ekip, yaptığı çalışmayla kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Manisa'da fabrikada yangın
Manisa'da fabrikada yangın

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da fabrikada yangın - Son Dakika


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