Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı

Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı

22.06.2023 23:46

Manisa'daki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yerden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken, müdahale devam ediyor. Yangına 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok.

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 16.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri yerden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale ediyor. OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Manisa'daki fabrika yangını söndürülemedi! Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa'daki fabrika yangını söndürülemedi! Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Yanan fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta Manisa'dan 20 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor." dedi.

Manisa'daki fabrika yangını söndürülemedi! Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor

"CAN KAYBI YOK"

Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, "Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok." diye konuştu.

Manisa'daki fabrika yangını söndürülemedi! Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor

Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor.

Manisa'daki fabrika yangını söndürülemedi! Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor
Manisa'daki fabrika yangını söndürülemedi! Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor
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Son Dakika Güncel Manisa'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika


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