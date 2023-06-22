Manisa'da Fabrikada Yangın: İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü Ekipleri Müdahale Ediyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye OSB'deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Yangına havadan da müdahale edebilmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir'den de görünürken, ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜMDEKİ YANGIN İDARİ BİNAYA DA SIÇRADI

Manisa'da Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nın bahçesinde çıkan yangın idari binaya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ekiplerin yangına müdahalesi zorlaşırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu yangının çevre fabrikalara sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

MANİSA VALİSİ KARADENİZ: "YANGININ DİĞER FABRİKALARA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Manisa'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını yerinde inceleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ekiplerin yangını kontrol altına almaya ve diğer fabrikalara sıçramasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Yangındaki çalışmaları incelemek ve bilgi almak için olay yerine gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Yangına önce 21 itfaiye aracı ile müdahale edildi, ardından yangının tüm fabrikayı kaplaması üzerine İzmir'den de takviye istendi. Şuanda 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Ağırlığımız başka bir fabrikaya sıçramaması için çalışıyoruz. Yangını kontrol altına alıp söndürmeyi temenni ediyoruz. 5 iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanalları açarak fabrikaya itfaiye araçlarının farklı kollardan müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Aldığımız bilgiye göre içeride çalışan yok. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bilgi yok, soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

MANİSA İTFAİYE DAİRE BAŞKANI İNAL: "SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yanan malzemelerin poliüretan olduğunu, alevlere hızlı ve yerinde müdahale ettiklerini söyledi. İnal, ayrıca alevlerin çevredeki fabrikalara sirayet etmemesi için soğutma yaparak önlem aldıklarını aktardı. Yangın bölgesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yangınınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HER TARAFI ÇEVRİLDİ"

Yangının çıktığı geri dönüşüm fabrikasını dört bir koldan her yerini çevirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yanan malzemelerin de poliüretan olduğunu aktardı. İnal, "Yangının her tarafı itfaiye ekiplerimizce çevrilmiş durumdadır. Toplam 52 aracımızla birlikte müdahalemiz sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü de ekipleriyle alevleri söndürmek için bize hem havadan hem de karadan destek veriyor. Bahçede bulunan poliüretan malzemeleri, buzdolabı köpükleri gibi malzemelerin tutuştuğunu tespit ettik. Ekiplerimiz yangının özellikle çevredeki iş yerlerine sirayet etmemesi için soğutma çalışmalarını da sürdürüyor. Aynı zamanda da tutuşan malzemeleri söndürmek için su ve köpükle alevlere müdahale ediyoruz. Çalışmalarımız sonrası çevredeki iş yerlerinde de şu anda herhangi bir sorun görünmüyor. İzmir İtfaiyesi'nden de takviye ekipler bizlere yardımcı oluyorlar. Biz şu an 52 ekip ve 92 personelle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait kepçe ve dozerlerimiz de şu anda yangının çıktığı fabrikada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

YANGINDAN VE DUMANDAN ETKİLENEN YOK

Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığını, dumandan etkilenen vatandaşın da bulunmadığını söyleyen İnal, "Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Biz geldiğimizde bahçedeki malzemelerin yoğun olarak yandığını gördük. Yanan malzemeler poliüretan olduğu için statik olarak da yanmaya müsait. Ekiplerimizin erken ve yerinde müdahalesi oldukça önemliydi. Çok şükür bir can kaybı yok. Biz olay yerine geldiğimizde çalışanları hemen tahliye ettik. Yangından ve dumandan etkilenen vatandaşımızın olmadığını görmüştük" açıklamasında bulundu.