Manisa'da fabrikanın atık su havuzunda çalışan işçilerden 1'i boğuldu, 4'ü kurtarıldı - Son Dakika
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Manisa'da fabrikanın atık su havuzunda çalışan işçilerden 1'i boğuldu, 4'ü kurtarıldı

26.04.2022 12:21
Manisa'da fabrikanın atık su havuzunda çalışan işçilerden 1'i boğuldu, 4'ü kurtarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir fabrikadaki atık su havuzunda temizlik çalışması sırasında meydana gelen kazada 1 işçi öldü, atık suda boğulma tehlikesi geçiren 4 işçi kurtarıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir fabrikadaki atık su havuzunda temizlik çalışması sırasında meydana gelen kazada 1 işçi öldü, atık suda boğulma tehlikesi geçiren 4 işçi kurtarıldı.

Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın atık su havuzunun temizliğinde çalışan 5 işçi, havuz duvarının yıkılması sonucu boşalan atık suyun içinde kaldı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerden A.S. (37), M.A. (25), M.T. (35) ve S.A. (29) atık sudan çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden C.A'nın (42) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu K.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavilerine başlanan işçilerin, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Akhisar, Manisa, işçi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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