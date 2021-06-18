Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir gıda firmasına ait fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Muradiye Mahallesi'nde fabrikanın güvenlik kamerası kablolarını düzeltmek için çatıya çıkan Cihat Bahadır (27), aydınlatma boşluğundan yaklaşık 8 metre aşağı düştü.
İşletmedekilerin çağrısıyla fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Bahadır'ı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan Cihat Bahadır'ın tedavisi devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika