Manisa'da fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanda yangın - Son Dakika

Ekipler tarafından yangının kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beton fabrikasının ham maddelerinin bulunduğu alanda çıktı. Fabrikanın dış bölümünde bulunan plastik atıkların toplandığı alanda çıkan yangına ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken, durumun haber verilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının plastik atıkların bulunduğu bölümde çıkması nedeniyle ekipler tarafından güçlükle müdahale edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı 12 araç, 20'ye yakın personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 45 dakika sonunda kısmen kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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