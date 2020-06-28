Manisa'da fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanda yangın - Son Dakika

Manisa'da fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanda yangın

Manisa'da fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanda yangın Yangın kısmen kontrol altına alındı Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanın dış bölümünde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Manisa'da fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanda yangın

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Yangın kısmen kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanın dış bölümünde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beton fabrikasının ham maddelerinin bulunduğu alanda çıktı. Fabrikanın dış bölümünde bulunan plastik atıkların toplandığı alanda çıkan yangına ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken, durumun haber verilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının plastik atıkların bulunduğu bölümde çıkması nedeniyle ekipler tarafından güçlükle müdahale edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı 12 araç, 20'ye yakın personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 45 dakika sonunda kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler tarafından yangının kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Muradiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da fabrikanın hammaddelerinin bulunduğu alanda yangın - Son Dakika
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