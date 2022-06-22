Durumu gören mesai arkadaşları Yıldırım'a müdahale etmek için kuyuya inince onlar da fenalaştı.

Kaynak: AA

Sami Yıldırım, Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da fabrikanın hamur havuzundaki gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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