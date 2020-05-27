Manisa'da facia kıl payı atlatıldı...Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu - Son Dakika

Manisa'da facia kıl payı atlatıldı...Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu

MANİSA - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki iki araca çarptı, ardından kentin en işlek meydanına girdi. Hızını alamayan otomobil, meydanın hemen altındaki parkta bulunan ağaca çarparak durabildi. Şans eseri meydan ve parkta insan yoğunluğunun az olması olası bir faciayı önledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptı, ardından yoldan çıkarak bir parka girdi. Gaz pedalının takılı kaldığı iddia edilen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 35 TIJ 07 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Y, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda park halinde bulunan 45 AE 404 ve 34 HG 3036 plakalı otomobillere çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra karşı şeride geçerek, kentin en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Meydanı'na girdi. Meydanda seyretmeye devam eden otomobil, bayrak direklerine de çarptıktan sonra meydanın hemen altında bulunan Fatih Parkı'na uçtu. Parktaki çalıları altına alan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkarılan otomobil sürücüsü İbrahim Y. sağlık ekiplerince ambulansa alınarak, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, şans eseri genelde çok kalabalık olan meydan ve parkta insan yoğunluğunun az olması olası bir faciayı önledi.

Kaza esnasında olay yerinden geçen ve yaralı sürünün çıkarılmasına yardım eden Emre Öclü, "Yolda yürüyordum. Bir gürültü duydum baktığımda aracın uçtuğunu gördüm. Koşarak olay yerine geldim. Adamın ayağı gaz pedalı ve koltuğa sıkışmıştı. Koltuğu gevşettim. Gaz pedalını da çektim. Adamı sıkıştığı yerden ben çıkardım" dedi.