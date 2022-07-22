Manisa'da faciaya ramak kaldı: Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da faciaya ramak kaldı: Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

22.07.2022 02:34
Manisa'da faciaya ramak kaldı: Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yeri adeta savaş alanına dönerken, kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 karayolunda trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü ve yolcuları, kazanın hemen ardından koşarak kaçtı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 KP 887 plakalı otomobile çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Mehmet Ekrem Bilede idaresindeki 20 AGU 078 plakalı otobüs de, Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan Semih Akbay ve eşi Yıldız Akbay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Akbay çiftini sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan 31 ASZ 04 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Bölükbaşı ve otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi daha yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Salihli'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra koşarak kaçtılar

Öte yandan kazaya karışan 64 KP 887 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobildeki 2 kişi ile birlikte araçtan çıkıp koşarak kaçtıkları öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan otobüs ve otomobillerin yoldan kaldırılması ile trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Yavaş: 'Atatürk'ün Mirasının Üzerine Yapılan Bir Yerin Kapısından Para Ödeyerek Girilmesini de Halkın 801 Milyon Dolarının Çürümesini de Bizim İçimiz... Yavaş: 'Atatürk'ün Mirasının Üzerine Yapılan Bir Yerin Kapısından Para Ödeyerek Girilmesini de Halkın 801 Milyon Dolarının Çürümesini de Bizim İçimiz... Kaynak makinesi ormanı yaktı Kaynak makinesi ormanı yaktı
Kaynak: İHA

Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da faciaya ramak kaldı: Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:07 Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
01:02 Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!
00:40 Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 02:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da faciaya ramak kaldı: Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement