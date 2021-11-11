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Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

11.11.2021 09:05
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile özel servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile özel servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi, Saruhanlı- Gölmarmara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 55 HH 441 plakalı özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 35 GD 7638 plakalı otomobil sürücüsü M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, 55 HH 441 plakalı araç sürücüsü M.Y. ile yolcular C.İ., N.Y., H.Y., M.D. ve R.S. hastaneye kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü M.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer 5 kişinin tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Saruhanlı, Otomobil, Manisa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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