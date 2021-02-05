Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı

05.02.2021 22:34

- Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin iş makinesine çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybederken, çiftin 2 çocuğu ağır yaralandı.

- Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin iş makinesine çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybederken, çiftin 2 çocuğu ağır yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden Salihli istikametine giden Mustafa Vurmaz yönetimindeki 07 BFJ89 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa K. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilin arka koltuğunda bulunan Vurmaz çiftçinin çocukları Ege Tuna Vurmaz ve Ezgi Tuna Vurmaz ise ağır yaralı olarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vurmaz çiftçinin cenazeleri morga kaldırılırken, çocuklarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HK-AY-ÖZ-Y)

Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı
Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı
Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı
Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı

Otomobil, Alaşehir, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı - Son Dakika


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