Manisa'da feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı
1 saat önce
Manisa'da feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:10 Kaynak: DHA
'da feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı
İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı