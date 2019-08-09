Son Dakika Haberleri: Manisa'da feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı
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Manisa'da feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı

1 saat önce

Manisa'da feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı.

Manisa'da feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı
Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:10 Kaynak: DHA
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