Manisa'da feci kaza! Kamyon ve otomobil kavşakta birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da feci kaza! Kamyon ve otomobil kavşakta birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı

15.05.2022 21:47
Manisa'da feci kaza! Kamyon ve otomobil kavşakta birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ve otomobil çarpıştı. Kavşakta gerçekleşen çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Soma ilçesi Soma-Savaştepe- Bergama Karayolu kavşağında Mehmet Y. idaresindeki kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Otomobilde yolcu olarak bulunan Nedime Çolak (73) olay yerinde, Osman Çolak (70) ise kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ile otomobilde bulunan Ali G. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ve otomobil kavşakta çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Kamyon ve otomobil kavşakta çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Savaştepe, Otomobil, Hisarcık, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da feci kaza! Kamyon ve otomobil kavşakta birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da feci kaza! Kamyon ve otomobil kavşakta birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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