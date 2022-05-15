Manisa'da feci kaza! Kamyon ve otomobil kavşakta birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Soma ilçesi Soma-Savaştepe- Bergama Karayolu kavşağında Mehmet Y. idaresindeki kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Otomobilde yolcu olarak bulunan Nedime Çolak (73) olay yerinde, Osman Çolak (70) ise kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ile otomobilde bulunan Ali G. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.