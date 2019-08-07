Son Dakika Haberleri: Manisa'da feci kaza...Takla atan araçtan fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Manisa'da feci kaza...Takla atan araçtan fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

1 saat önce

Manisa'da feci kaza...Takla atan araçtan fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralıMANİSA - Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Manisa'da feci kaza...Takla atan araçtan fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
MANİSA - Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza saat 21.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Manisa istikametine seyir halindeki Seda D. idaresindeki 45 ET 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde takla atarak yaklaşık 20 metre savrulan araç refüjün kenarında durdu. Takla atan aracın yolcu koltuğunda bulunan Metin Çalışkan araçtan dışarı fırlarken sürücü Seda D. ise araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metin Çalışkan hastaneye kaldırılırken, sürücü Seda D. sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Metin Çalışkan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan trafik ekipleri kaza nedeniyle Mimarsinan Bulvarını tek yönlü olarak trafiğe kapatırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mimarsinan, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı
13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 01:42:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da feci kaza...Takla atan araçtan fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]