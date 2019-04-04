Manisa'da Fetö'den 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski Zaman Gazetesi çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde eski Zaman Gazetesi çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalama emri bulunan eski Zaman Gazetesi çalışanı M.Ö.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı belirlenen M.Ö. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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