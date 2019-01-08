Manisa'da Fetö'nün Askeri Yapılanması Davası

Manisa
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
Manisa'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan 9 tutuklu sanık Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'un, ankesörlü telefonlardan ardışık aranmasıyla ilgili Bitlis
Cumhuriyet Başsavcılığından gelen dosyası da dahil edilirken, dosyayla ilgili savunmasını yapan Tacıbozuk, etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini, FETÖ üyelerinin Doğu Anadolu Bölgesi
'nde görev yaparken kendisini ısrarla aradığını, görüşmeyi reddedip temas kurmadığını savundu.
Davada ayrıca tutuklu sanık Murat Yılmaz
kendileriyle ilgili soruşturma dosyasında eksiklikler bulunduğunu savundu. Yılmaz ayrıca kovuşturmanın genişletilerek, 15 Temmuz gecesi olayların yaşandığı Albay Mehmet Arif
Seyhun Kışlası'nda keşif yapılmasını ve kışlanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teşhis edilemeyen kişilerin belirlenmesini talep etti. Öte yandan önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenilen Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç
'in mahkemede verdiği ifadelerde çelişki olduğunu iddia eden Yılmaz, çelişkilerin ortadan kalkması için yeni tanıkların ifadelerine başvurulması gerektiğini ifade etti.
Mahkeme heyeti, diğer sanık ve avukatlarından taleplerini topladıktan sonra duruşmayı yarına erteledi.
Davanın iddianamesi
İddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye
Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti
hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Öte yandan örgütün bölge talebe mes'ulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. - MANİSA