Manisa'da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon - Son Dakika
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Manisa'da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

01.06.2022 14:07
Manisa'da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Manisa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının deşifresine yönelik 6 şüpheli şahsa Manisa merkezli Salihli, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde saat 06: 30'da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. O.A, M.E, C.Y, Ş.K.E, Ö.C.K, M.B. isimli 6 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Manisa, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon - Son Dakika


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