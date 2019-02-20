Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fetö'nün Hücre Evine Operasyon

Manisa'da Fetö'nün Hücre Evine Operasyon

25 dakika önce

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine yönelik operasyonda örgütün sözde "ilçe imamı" ile eşi gözaltına alındı.

Manisa'da Fetö'nün Hücre Evine Operasyon, System.String[]
Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine yönelik operasyonda örgütün sözde "ilçe imamı" ile eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Akhisar ilçesinde örgüte ait hücre evi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgütün sözde "Ezine ilçe imamı" olduğu öne sürülen H.B. ile Ezine Sulh Ceza Mahkemesince yakalaması bulunan eşi İ.B. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:58 Kaynak: AA

Çanakkale, Manisa, Güncel
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