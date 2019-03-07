Manisa'da Fetö Operasyonu
46 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari çiftten biri tutuklandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari çiftten biri tutuklandı.
Alaşehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan eski öğretmen çiftin, ilçedeki hücre evinde saklandığını tespit etti.
Eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.O. (31) ve eşi E.O. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan R.O. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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