Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fetö Operasyonu

Manisa'da Fetö Operasyonu

46 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari çiftten biri tutuklandı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan firari çiftten biri tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan eski öğretmen çiftin, ilçedeki hücre evinde saklandığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.O. (31) ve eşi E.O. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.O. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:57 Kaynak: AA

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