Manisa'da FETÖ operasyonu
18 dakika önce
Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:10 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte para aktardığı iddiasıyla 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Salihli
, Turgutlu
, Alaşehir
, Köprübaşı
, Kulave Sarıgöl
ilçelerinde belirlenen 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltı kararı verilen 35 kişiden 31'i yakalandı.
Firari 4 zanlıyı arama çalışması sürüyor.
Gözaltına alınan zanlıların, yardım adı altında toplanan paraları örgüt üyelerine aktardığı öne sürüldü.
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