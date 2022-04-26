Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

26.04.2022 22:55
Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'da FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasını deşifre etmek için gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasını deşifre etmek için gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların cezaevindeki terör örgütü mensuplarının ailelerine maddi yardım ve gıda yardımı yaptığı tespit edildi.

Manisa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan iletişimin tespiti çalışmaları sonucunda; adli işlem gören şahısların ailelerine maddi yardım yapan, cezaevinde bulunan şahısların aile ziyaretlerini organize eden ve sözde mağdur ailelere gıda yardımı yapan 2 şüpheli şahsa yönelik harekete geçildi. Yunusemre ve Soma ilçelerinde saat 06.00'da eş zamanlı olarak şüpheli şahısların yakalanmalarına, suç ve suç unsuru ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde B.K. ve H.İ.A. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Manisa, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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