Manisa'da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
31 dakika önce
Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 35 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılırken 31 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 35 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılırken 31 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Manisa'nın Salihli
, Turgutlu
, Alaşehir
, Köprübaşı
, Kula
, Sarıgöl
ilçelerinde 40'tan fazla adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiden 31'i gözaltına alındı. 4 firarinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün yeniden yapılanması için çalışma başlattığı ve sözde para yardımı adı altında örgüte para aktardığı öğrenildi. - MANİSA
FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi
Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı
Görev başındaki 176 askere, FETÖ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi
Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!