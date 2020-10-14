Manisa'da FETÖ operasyonunda 16 eski polis gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilmiş 1'i emniyet müdürü 16 eski polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock programını kullanan, hakkında ifade bulunan, o¨rgu¨tu¨n kendi yaptıgˆı fis¸leme raporlarında u¨st du¨zey durumda bulundukları tespit edilen, yurt dıs¸ı bagˆlantılı FETO¨'nu¨n mahrem imamları ile go¨ru¨s¸meleri olan ve o¨rgu¨tsel toplantılara katılan 1'i eski emniyet mu¨du¨ru¨ olmak u¨zere daha önce görevinden ihraç edilmiş 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa merkezli I·zmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Us¸ak, I·stanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. S¸u¨phelilerin ikametlerinde c¸ok sayıda dijital materyal ele gec¸irildi.