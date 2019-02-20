Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen G.S.K (23) ve E.K. (49), İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince İzmir
'de yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.K. savcılıkça salıverilirken, G.S.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:24 Kaynak: AA
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