Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen G.S.K (23) ve E.K. (49), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden E.K. savcılıkça salıverilirken, G.S.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel
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