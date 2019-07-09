Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 31 gözaltı
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MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiden 31'i gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiden 31'i gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından, hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiye yönelik bu sabah 06.30'da operasyon düzenlendi. Salihli
, Turgutlu
, Alaşehir
, Köprübaşı
, Kula
, Sarıgöl
ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 35 kişiden 31'i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün yeniden yapılanması için çalışma başlattığı ve örgüte para aktardığı öğrenildi.
- Manisa
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