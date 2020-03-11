Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Güvendik Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.


Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05 Kaynak: AA
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