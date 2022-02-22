Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı

22.02.2022 22:38
Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla aranan eski astsubay yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla aranan eski astsubay yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan E.K'yı (29) teknik takibe aldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan, E.K'nin 686 sayılı KHK kararı ile 2017'de görevinden ihraç edilen jandarma astsubay çavuş olduğu belirtildi.

E.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
BAL'da haftanın görünümü BAL'da haftanın görünümü

Fetullahçı Terör Örgütü, Astsubay, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
22:31 Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement