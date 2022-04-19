Manisa'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da firari hükümlü yakalandı

19.04.2022 11:48
Manisa'da firari hükümlü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Uluderbent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Uluderbent Mahallesi'nde H.G'yi (33) şüphe üzerine durduruldu.

Yapılan sorgulamada H.G'nin "Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

H.G, işlemin ardından Alaşehir Cezaevine teslim edildi.

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Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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