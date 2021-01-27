Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi - Son Dakika

Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi

27.01.2021 17:19

- Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi Manisa'da dün gece etkili olan fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Manisa'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi devrildi.

- Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi

Manisa'da dün gece etkili olan fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

MANİSA - Manisa'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi devrildi. Cami minaresinin gece saatlerinde yıkılması ve o sırada kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Manisa'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı. Gece başlayan fırtına nedeniyle Manisa'da kriz masası oluşturuldu. Kriz masası gece boyunca yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ederken fırtına nedeniyle 1 yolda su baskını, 12 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi vakası tespit edildi. Yaşanan olaylara müdahale edilirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan fırtınanın oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, reklam panoları ve trafik levhaları da sökülerek yere yıkıldı. Bazı sokaklarda bulunan ağaçlar da devrilerek hem araçlara hasar verdi hem de yolları kapattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekipleri fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla gece boyunca nöbet tuttu. Ekipler gece yaşanan ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara anında müdahale etti.

Fırtına cami minaresini devirdi

Ayrıca fırtına sanayi sitesinde bulunan bir caminin minaresini de yıktı. Gece saatlerinde etkili olan fırtınaya daha fazla direnemeyen minare boş alana doğru yıkıldı. Minarenin gece saatlerinde yıkılması ve altında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Minarenin yıkılması nedeniyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, enkazın toplanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Sabah iş yerine gelen esnaflardan Serkan Özkılıç minareyi yıkılmış şekilde görünce şoka uğradığını belirterek "Sanayide bütün dükkanların kapıları da uçmuş. 1986 yılından beri buradayım. 30 seneden beri ilk defa böyle bir şey oldu. Demek ki afet olmuş. Gece tabi herkes evindeydi, sabah işe geldiğimizde fark ettik. Çok eski yıllardan beri buradayız ilk defa böyle bir şey oldu" dedi.

Minarenin yıkıldığını görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyen esnaflardan Erkan Dayıoğlu, "Sabah 6'da geldiğimde minare yerlerdeydi. Polisi ve itfaiyeyi aradım. Minarenin enkazı yola inmişti. Yol açıldı. Korktum. Birkaç gün evvel de minarenin sallandığını görmüştüm. Allah'tan boş alana devrildi" diye konuştu.

Ayrıca olumsuz hava şartları sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisindeki depolarda su seviyesinin de düştüğü ve su seviyesi normale dönene kadar Şehzadeler ilçesine bağlı mahallelerde kısa süreli su kesintilerinin yaşanabileceği öğrenildi.

Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi
Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi
Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi
Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi

Şehzadeler, su baskını, Fırtına, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da fırtına cami minaresini devirdi - Son Dakika


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