Manisa'da fuhuş operasyonu
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Manisa'nın Soma ilçesinde ekiplere yapılan fuhuş ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 1'i Türk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
'nın Soma
ilçesinde ekiplere yapılan fuhuş ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 1'i Türk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soma'nın Kurtuluş Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Soma Emniyet Müdürlüğü
Asayiş ekipleri, bir adrese yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan kişilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken bazı kişilerin tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi. Yakalanan şahıslara adli ve idari yönden gerekli işlemlerin yapıldığı, 2 yabancı uyruklunun da sınır dışı edileceği kaydedildi. - MANİSA
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