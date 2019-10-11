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Manisa'da fuhuş operasyonu

25 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sofular Mahallesi'nde yaşayan A.O.D (70) adlı zanlıyı, teknik ve fiziki takibinin ardından "fuhşa teşvik", "fuhuş için aracılık ve yer temini" suçlarından gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Manisa'da fuhuş operasyonu

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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