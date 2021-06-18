Manisa'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişi yakalandı. Yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, ikamet ise 30 gün süreyle mühürlendi.

Salihli'de Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmaların ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledikleri evde Azerbaycan uyruklu S.S.'yi (48) yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen S.S. sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Aracılık eden kişi yakalandı

Operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan ve emniyete götürülen A.Ş.'ye (53) ise fuhşa aracılık, yer temini etmek ve zorlama gereğince adli işlem yapıldı. Fuhuş yapılan ev ise 30 gün süreyle mühürlendi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA