Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı
1 saat önce
Manisa'da fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları gerekçesiyle 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
'da fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları gerekçesiyle 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler
ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi
'nde fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, fuhuş yapıldığını tespit ettiği günübirlik bir daireye düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Belarus
uyruklu A.U. isimli kadın ile E.T. isimli şahısları gözaltına alan polis ekipleri, ifadelerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini sağlayan bir diğer Belarus uyruklu V.M. isimli kadına da ulaştı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - MANİSA
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