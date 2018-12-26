Son Dakika Haberleri: Manisa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı

Manisa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan emniyet güçleri otele yaptıkları baskınla 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile beraberlerindeki 3 erkeği gözaltına aldı.

Manisa'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan emniyet güçleri otele yaptıkları baskınla 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile beraberlerindeki 3 erkeği gözaltına aldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir otelde fuhuş yapıldığına dair alınan ihbar sonrası Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kadın ve onlarla birlikte 3 erkek yakalandı. Otel işletmecisi ve olaya dahil olan diğer şahıslarla ilgili adli ve idari yönden gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Öte yandan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalara başlandığı da kaydedildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

Soma, Manisa, 3. Sayfa
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